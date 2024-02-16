На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

Вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце в пятницу, 16 февраля.

Как передает Day.Az, данные об этом привела гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ) России.

"В 09:53 мск (10:53 по Баку - ред.) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5 (S16W85) продолжительностью 16 минут, сопровождавшаяся всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2 674 км/с и нарушением КВ-радиосвязи", - сказано в сообщении.

После случившейся вспышки влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли установилось на третьем уровне из пяти, что является высоким показателем. На данный момент он понизился до R1 (слабого).

Кроме того, в этот день в 05:51 (06:51 по бакинскому времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S13W88) была зафиксирована еще одна вспышка класса M1.5. Она продолжалась 18 минут.

Вспышка класса X является самой мощной из пяти (A, B, C, M и X). В большинстве случаев она вызывает выбросы плазмы на Солнце, что может спровоцировать магнитную бурю на Земле.

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