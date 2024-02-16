В бразильском лесу обнаружили самую маленькую лягушку из известных науке

Исследователи из государственного университета Санта-Крус в США описали вид крошечных лягушек, обнаруженный в лесу в бразильском штате Баия. Длина тела представителей Brachycephalus pulex составляет чуть больше семи миллиметров. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блошиная лягушка Brachycephalus pulex была впервые описана зоологами в 2011 году. Все представители этого вида отличаются очень маленькими размерами и окраской различных оттенков желтого и коричневого цветов.

Отмечается, что Мирко Соле, сотрудник Государственного университета Санта-Крус в Бразилии и его коллеги снова приступили к изучению Brachycephalus pulex в 2019 году. В ходе экспедиции им удалось обнаружить 46 особей в двух местах на юге бразильского штата Баия. Специалисты исследовали половые клетки животных и измерили длину их тел.

Выяснилось, что длина тела взрослых самцов Brachycephalus pulex составляет в среднем семь миллиметров, что немного меньше длины тела самок. Исследователи также отметили, что миниатюрность Brachycephalus pulex означает фактическое отсутствие твердых костных элементов в их телах, за исключением очень твердых и толстых черепа и позвоночника.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!