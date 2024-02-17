«Хаббл» запечатлел шаровое скопление из тысячи звузд

На этом новом снимке, сделанном космическим телескопом НАСА "Хаббл", показано шаровое скопление NGC 2298.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, это сверкающее скопление из тысяч звезд, удерживаемых вместе взаимным гравитационным притяжением. Шаровые скопления, как правило, являются домом для более старых популяций звезд, и в основном они находятся на пыльных окраинах галактик.

Ученые использовали уникальную способность "Хаббла" наблюдать космос на нескольких длинах волн света, чтобы изучить NGC 2298 в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном свете. Эта ценная информация помогает астрономам лучше понять, как ведут себя шаровые скопления, включая их внутренние движения, орбиты и эволюцию звезд.

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