Астрономы исследуют атмосферу близлежащего холодного коричневого карлика

Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), астрономы наблюдали холодный коричневый карлик WISEPA J182831.08+265037.8 (или сокращенно WISE 1828). Наблюдения позволили получить важную информацию о составе атмосферы объекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, новые результаты были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Коричневые карлики - это субзвездные объекты с массами ниже предела горения водорода (около 80 масс Юпитера). Y-карлики - подкласс коричневых карликов с эффективной температурой ниже 500 К. Это самые холодные и наименее светящиеся субзвездные объекты, обнаруженные на данный момент.

WISE 1828 расположен всего в 32,37 световых годах от Земли. Он является типичным коричневым карликом типа Y. Предыдущие наблюдения показали, что WISE 1828 имеет радиус, аналогичный радиусу Юпитера, а его масса оценивается примерно в 10 масс Юпитера. Было установлено, что эффективная температура этого коричневого карлика составляет 378 К.

Недавно группа астрономов провела углубленное исследование атмосферы WISE 1828. Для этой цели ученые использовали спектрограф JWST NIRSpec.

Наблюдения выявили наличие воды, монооксида углерода, двуокиси углерода, метана, аммиака и сероводорода в атмосфере WISE 1828. Авторы статьи отметили, что их исследование знаменует собой первое измерение содержания сероводорода в атмосфере Y-карлика.

Исследование показало, что WISE 1828 имеет соотношения кислорода к водороду и серы к водороду превышающие солнечное. Соотношение азота к водороду было оценено как, вероятно, близкое к солнечному. Результаты также предполагают низкое содержание метана (D1).

Используя два взаимодополняющих инструмента моделирования атмосферы, исследователям удалось измерить металличность и соотношение содержания углерода и кислорода в атмосфере WISE 1828. Одна модель указывает, что металличность находится на уровне 0,3, в то время как другая указывает на металличность -0,57. Соотношение содержания углерода и кислорода, согласно этим двум моделям, примерно равно 0,46 и 0,43 соответственно.

Модели позволили команде также рассчитать радиус и эффективную температуру WISE 1828. Одна модель предполагает, что радиус коричневого карлика равен 1,23 радиуса Юпитера, а его эффективная температура составляет 534 К. Согласно другой модели, карлик меньше и холоднее - 1,03 радиуса Юпитера и 425 К.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!