Любовь матери помогла женщине очнуться после пяти лет в коме

Женщина очнулась после пяти лет комы благодаря любви матери, которая продолжила бороться за ее выздоровление. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жительница США Дженнифер Флюэллен ехала на работу в сентябре 2017 года, когда внезапно почувствовала головокружение и потеряла сознание. Ее машина потеряла управление и врезалась в столб. Когда 35-летнюю женщину привезли в больницу, ее состояние было настолько нестабильным, что ее пришлось погрузить в медикаментозную кому. Уже через несколько дней врачи предложили родственникам отключить Флюэллен от систем жизнеобеспечения, потому что она не реагировала на внешние раздражители. Однако муж, дети и мать женщины выступили против. Лечение не помогало, и спустя месяц медики заявили, что Флюэллен никогда не придет в себя.

Однако мать женщины Пегги Минс была полна решимости спасти дочь. Она навещала ее почти каждый день, переводила из больницы в больницу, чтобы улучшить условия и уход. Когда муж и трое сыновей уже перестали надеяться, она продолжала бороться за Флюэллен и пресекала любые пессимистичные разговоры, особенно в палате дочери.

В августе 2022 года Минс вывезла ее на коляске на улицу и рассказывала что-то. В этот момент дочь издала звук, похожий на смех. Минс тут же завезла ее обратно в больницу и стала требовать у персонала начать программу реабилитации. Сначала над ней смеялись, потому что одного звука было недостаточно, чтобы решить, что Флюэллен находится в сознании. Однако со временем дочь научилась качать головой в ответ на вопросы. Минс снимала это на камеру, чтобы показать врачам, и это помогло убедить их.

В конце концов с Флюэллен начали работать реабилитологи, восстанавливая ее речь и движения. Она по-прежнему не может связно говорить, но к ней постепенно возвращается подвижность. 41-летняя Флюэллен узнает родных, а летом 2023-го смогла посетить футбольный матч, в котором принимал участие один из ее сыновей. Ее выписали из больницы, и сейчас она живет с матерью. Один из ее сыновей также переехал к бабушке, чтобы помогать ей с уходом. Врачи считают, что у Флюэллен есть перспектива дальнейшего восстановления, однако пока неясно, до какой степени она сможет вернуться к нормальной жизни.

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