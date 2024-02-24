Женщина сорвалась с 20-метровой высоты в горах и выжила

Женщина отправилась в национальный парк в Великобритании, упала со скалы и выжила. Об этом пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Туристка, имя которой не сообщается, путешествовала в заповеднике Озерный край, графство Камбрия, и поднималась на гору Бленкатра на маршруте по хребту Шарп Эдж. В какой-то момент она сорвалась с влажного склона и покатилась вниз. После падения с высоты примерно в 20 метров туристке удалось зацепиться за камни.

Пострадавшую заметил шедший по тому же маршруту морской пехотинец. Мужчине удалось спуститься к ней и оказать первую помощь, он также вызвал спасателей. Из-за полученных травм женщину спустили с горы при помощи системы веревок. После этого ее на вертолете транспортировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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