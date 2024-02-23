https://news.day.az/unusual/1639813.html Котенок залез на турецкого политика на совещании - ВИДЕО
Котенок залез на турецкого политика на совещании - ВИДЕО
Котенок залез на мэра турецкого города Бейкоз Мурата Айдына во время официального совещания. Инцидент попал на видео, которым политик поделился в Instagram, передает Day.Az.
Айдын приурочил публикацию ко Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта. Известно, что питомца зовут Белла и она живет в муниципалитете.
"Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт координационной встречи", - пошутил мэр. Он отметил, что кошка уже выросла и продолжает радовать хозяев вместе с братом (его кличку Айдын не раскрыл).
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