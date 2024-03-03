Физики придумали, как подтвердить существование таинственного метеорита

Три физика по-новому взглянули на обстоятельства, связанные с таинственным метеоритом Чингетти, и разработали метод для подтверждения его существования. В своей статье, размещенной на сервере препринтов arXiv, Роберт Уоррен, Стивен Уоррен и Екатерина Протопапа предполагают, что существует всего несколько возможных мест, где мог находиться метеорит. Ученые считают, что исследование региона с помощью магнитометра могло бы разгадать тайну, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

В 1916 году Гастон Риперт, сотрудник французского консульства, сообщил своим коллегам, что он нашел "железный холм" в пустыне Сахара, примерно в 45 километрах от Чингетти, Мавритания. Риперт привез кусок камня, который, по его утверждению, он отколол от поверхности холма. Ученые предположили, что единственным возможным объяснением существования такого объекта в пустыне был удар метеорита.

С тех пор многие ученые изучили рассказ Риперта и тщательно исследовали местность, где он видел железный холм, но на сегодняшний день никаких доказательств существования этого места так и не было найдено. В этой новой работе ученые по-другому взглянули на существующие доказательства и провели собственное исследование, чтобы разгадать тайну.

Авторы статьи предполагают, что есть веские аргументы как за, так и против существования метеорита. Исследователи указывают, что в своем описании железного холма Риперт наблюдал то, что он описал как металлические иглы. Ученые только в 2003 году обнаружили, что такие металлические иглы иногда встречаются в метеоритах, содержащих большое количество никеля. Кроме того, казалось возможным, что любой кратер, образовавшийся в результате удара, будет засыпан песком. Исследователи также отмечают, что, похоже, многие предыдущие поиски проводились не в том районе.

Авторы статьи утверждают, что если такой метеорит существует, он должен быть покрыт дюной высотой не менее 40 метров. Изучая цифровые модели рельефа, они определили, что в регионе есть две вероятные области, где мог находиться такой метеорит. И это, считают ученые, означает, что простое обследование двух областей с помощью магнитометра могло бы разгадать тайну.

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