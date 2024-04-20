Ученые назвали главные источники загрязнения атмосферы свинцом и мышьяком
Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали глобальные источники загрязнения атмосферы токсичными частицами, включая свинец и мышьяк. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Air, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как показали результаты, твердые частицы в воздухе представлены двумя ключевыми компонентами: минеральной пылью и микроэлементами. Большая часть пыли поступает из пустынь и других природных источников, тогда как микроэлементы обычно имеют антропогенное происхождение.
Среди этих микроэлементов выделяются свинец и мышьяк - ядовитые и канцерогенные вещества, чей разрушительный эффект для здоровья человека хорошо изучен.
Как показал анализ, названные токсины обычно попадают в атмосферу из-за кустарной переработки свинцово-кислотных аккумуляторов и электронных отходов, а также за счет выбросов промышленных предприятий, использующих угольные печи.
Подобное загрязнение преобладает в странах Юго-Восточной Азии, включая Бангладеш, Индию и Вьетнам.
Ученые отметили, что причиной неблагоприятной экологической обстановки в азиатских государствах остаются нерегулируемая урбанизация и индустриализация наряду с бедностью.
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