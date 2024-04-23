Во Франции нашли загадочную древнюю постройку уникальной формы

Французские археологи обнаружили архитектурный памятник странной формы в ходе раскопок в коммуне Марлиенс на юго-востоке страны. По словам ученых, до сих пор еще никто не находил построек такого вида. Исследование опубликовано на официальном сайте Французского национального института археологических исследований (Inrap), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объект представляет собой большое строение, напоминающее по форме галстук-бабочку. В его центре располагался круглая конструкция диаметром 11 метров, а по бокам шли две стены в форме подков длиной около восьми метров.

Рядом с сооружением археологи нашли множество артефактов, относящих к разным историческим эпохам. Среди них были кремниевые наконечники стрел, медный кинжал, защитные повязки на руки для стрельбы из лука и огниво. Возраст этих находок составил около 4,5 тыс. лет, что соответствует эпохе позднего неолита и раннего бронзового века.

В том же месте археологи отыскали более новые предметы, возрастом от 1500 до 1300 лет до нашей эры. Среди них оказались различные керамические изделия, украшения из янтаря, браслеты и бусы, медные булавки и другие вещи.

По мнению исследователей, это место могло на протяжении нескольких тысяч лет использоваться как некрополь, о чем свидетельствую урны с прахом кремированных и остатки погребального костра.

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