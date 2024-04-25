Нейросеть помогла ученым создать материал для борьбы с глобальным потеплением

Американские ученые из Аргоннской национальной лаборатории в штате Иллинойс значительно ускорили создание материала для поглощения углеродных выбросов с помощью инструмента на основе искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications Chemistry (NCC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Улавливание углерода остается важнейшей технологией сокращения выбросов парниковых газов электростанциями и другими промышленными объектами для борьбы с изменением климата. Но подходящий материал для эффективного улавливания углерода по низкой цене еще не найден. В качестве одного из вариантов рассматриваются металлоорганические каркасы (МОК), которые могут избирательно захватывать частицы углекислого газа за счет пористой структуры.

В молекулах МОК есть три типа строительных блоков: неорганические узлы, органические узлы и органические линкеры. Они могут располагаться в различных положениях и конфигурациях, из-за чего ученым приходится разрабатывать и протестировать бесчисленное множество потенциальных вариантов МОК.

С помощью специально обученной модели генеративного ИИ команда сумела перебрать более 120 тыс. возможных вариантов МОК всего за 30 минут.

По словам исследователей, ИИ-инструменты помогут ученым решить проблему создания эффективных МОК, с которой люди не могут справиться уже более 20 лет с момента открытия данного класса материалов.

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