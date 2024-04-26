Ученые нашли в горах Колумбии окаменелости гигантских черепах

Международная группа палеонтологов из Колумбии и США обнаружили окаменелости огромных черепах в ходе раскопок в колумбийских Андах. Исследование опубликовано в научном журнале Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina (PEAPA), передает Day.Az.

По словам специалистов, открытые останки принадлежали вымершему виду рептилий Puentemys mushaisaensis. Эти животные достигали 1,5 метра в длину.

По словам ученых, находка стала беспрецедентной для Андского региона, поскольку все предыдущие окаменелости Puentemys mushaisaensis обнаруживали в сотнях километров от гор, вблизи Карибского моря.

"Обнаружение их в 500 километрах от моря позволяет нам реконструировать и понять, какими были ландшафты на севере Южной Америки в эпохи палеоцена и эоцена, когда Андский регион представлял собой низкогорный хребет с взаимосвязанными озерами", - отметил палеонтолог Эдвин Кадена, возглавлявший исследование.

Специалисты отметили, что Puentemys mushaisaensis обитали во время первой геологической эры после вымирания динозавров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!