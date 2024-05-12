https://news.day.az/unusual/1659523.html Так выглядит сортировочный центр посылок в Китае - ВИДЕО
Так выглядит сортировочный центр посылок в Китае - ВИДЕО
Скажите им, что ваш заказ с "Али экспресс" идет слишком долго: Как выглядит китайский сортировочный центр посылок.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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