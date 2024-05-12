Так выглядит сортировочный центр посылок в Китае

Скажите им, что ваш заказ с "Али экспресс" идет слишком долго: Как выглядит китайский сортировочный центр посылок.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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