Ожидается мощная геомагнитная буря

В дни прогноза (13-19 мая) существует 99% вероятности вспышки класса C, 95% вероятности вспышки класса M (R1-R2) и 75% вероятности вспышки класса X (R3).

Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.

Ожидается, что скорость солнечного ветра снизится после 14 мая.

"Сегодня ожидается сильная (G3) геомагнитная буря, а завтра - слабая (G1) геомагнитная буря", - говорится в информации обсерватории.

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