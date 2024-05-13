https://news.day.az/unusual/1659727.html Ожидается мощная геомагнитная буря
Ожидается мощная геомагнитная буря
В дни прогноза (13-19 мая) существует 99% вероятности вспышки класса C, 95% вероятности вспышки класса M (R1-R2) и 75% вероятности вспышки класса X (R3).
Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.
Ожидается, что скорость солнечного ветра снизится после 14 мая.
"Сегодня ожидается сильная (G3) геомагнитная буря, а завтра - слабая (G1) геомагнитная буря", - говорится в информации обсерватории.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре