Для космонавтов создали дополнительные конечности

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) совместно с НАСА разработали роботизированные конечности, помогающие подниматься в случае падений. Исследование опубликовано на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, на Луне гравитация составляет одну шестую от земной, однако инерция остается прежней. Кроме того, скафандр сковывает движения. В связи с этим инженеры создали манипуляторы Robotic Limbs, которые крепятся к скафандру и выполняют роль дополнительных конечностей.

Ученые отметили, что роботизированные конечности помогут космонавтам, выполняющим задания на Луне или другой планете, меньше падать и быстрее вставать на ноги. По словам аспиранта MIT Эрика Баллестероса, в эпоху космической программы "Аполлон" астронавты падали в 80 процентах случаев, когда работали с инструментом.

В рамках тестирования ученые предоставили скафандры с конечностями Robotic Limbs добровольцам и попросили с их помощью подняться из положений на боку, груди и спине. По словам Баллестероса, наблюдения помогли понять, как человек встает на ноги после падения, и оптимизировать работу конечностей. Учены отметили, что модернизированный скафандр может быть полезен в ходе миссии Artemis 3 по высадке экспедиций на Луну.

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