Определен вред от спутников Starlink Илона Маска
Ученые Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии определили, что большие спутниковые группировки, называемые мегасозвездиями спутников, вроде Starlink Илона Маска могут повредить озоновому слою Земли и замедлить зарастание озоновых дыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Специалисты смоделировали химический состав сгорающего в атмосфере материала, из которого изготовлены спутники, а также изменение химических веществ на молекулярном и атомном уровне, соответствующее процессу окисления.
Типичный 250-килограммовый спутник, 30 процентов массы которого составляет алюминий, при входе в атмосферу генерирует около 30 килограммов наночастиц оксида алюминия. Известно, что оксиды алюминия способствуют химическим реакциям между озоном и хлором и могут оставаться в атмосфере десятилетиями, продолжая разрушать озоновый слой.
Большинство этих частиц создаются в мезосфере, на высоте 50-85 километров над Землей. Им требуется до 30 лет, чтобы опуститься на стратосферные высоты, где находится 90 процентов земного озона. По оценкам, общее количество оксидов алюминия, образующихся при падении спутников в атмосферу Земли, увеличилось в восемь раз с 2016 по 2022 год - на 29,5 процента по сравнению с естественным уровнем.
Результаты экстраполяции показывают, что при завершении эксплуатации запланированных к настоящему времени спутников каждый год на Землю будет падать 912 метрических тонн алюминия, что приведет к выбросу 360 метрических тонн оксидов алюминия в атмосферу ежегодно, что на 646 процентов больше естественного уровня.
Из 8100 объектов на низкой околоземной орбите 6000 - это спутники Starlink, запущенные за последние несколько лет. Запланировано еще около 50 тысяч запусков. Amazon и другие компании по всему миру также планируют создать группировки из от 3000 до 13 000 спутников. Интернет-спутники на низкой околоземной орбите недолговечны и служат около пяти лет. Затем компаниям придется запускать спутники на замену, продолжая цикл запланированного устаревания и незапланированного загрязнения.
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