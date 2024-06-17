Обнаружена новая планета размером с Землю

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету размером с Землю, получившую обозначение SPECULOOS-3b. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

SPECULOOS-3b вращается вокруг ультрахолодной карликовой звезды SPECULOOS-3, также известной как LSPM J2049+3336. Эта звезда спектрального класса M6.5 расположена на расстоянии 54,6 световых лет от Земли. Новооткрытая экзопланета немного меньше Земли, но значительно горячее, с равновесной температурой около 553 кельвинов.

Открытие было сделано в ходе наблюдений, проведенных в рамках проекта SPECULOOS, который представляет собой сеть из шести роботизированных телескопов для поиска экзопланет вокруг ультрахолодных карликовых звезд. Был зафиксирован транзитный сигнал, выявленный на кривых блеска звезды SPECULOOS-3, что подтвердило наличие планеты размером с Землю.

Экзопланета SPECULOOS-3b имеет радиус около 0,977 радиуса Земли и завершает один оборот вокруг своей звезды каждые 17,28 часа. Масса планеты и ее состав пока остаются неизвестными, однако астрономы предполагают, что она является скалистой. Ожидаемая масса SPECULOOS-3b составляет около 0,93 массы Земли.

Что касается родительской звезды, то SPECULOOS-3 примерно в восемь раз меньше и в 10 раз менее массивный, чем Солнце. Возраст звезды оценивается в 6,6 миллиарда лет, а ее эффективная температура составляет 2800 кельвинов.

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