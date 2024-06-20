Исследование: древние майя приносили в жертву мальчиков

Немецкие и американские исследователи изучили находки из разрушенного города Чичен-Ица, расположенного на территории современной Мексики.

В чултуне, обнаруженном в 1967 году, были найдены останки более 100 детей, похороненных там после ритуального жертвоприношения. Ранее считалось, что это были девушки и молодые женщины, однако по останкам было сложно определить пол.

Как сообщает Day.Az, проведя генетический анализ останков, исследователям удалось установить, что древние майя на этом месте приносили в жертву исключительно мальчиков, четверть из которых приходилась друг другу родственниками.

"Самым удивительным было то, что мы идентифицировали две пары однояйцевых близнецов", - говорит Катрин Нэгеле, одна из исследователей немецкого Института Макса Планка.

Поскольку части скелетов были перепутаны, ученые решили исследовать левую часть черепа. Всего были исследованы останки 64 человек.

В ходе изучения анализов ДНК жертв сравнивали с образцами крови 68 человек, которые сегодня живут в городе Тикскакалтюб, расположенного в 6 км от Чичен-Ицы. Выяснилось, что они являются родственниками принесенных в жертву, что позволяет предположить, что майя выбирали своих жертв из людей, живущих неподалеку.

Датирование показывает, что чултун использовался как минимум 500 лет, между VI и XII веками.

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