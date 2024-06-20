105-летняя женщина закончила Стэнфорд и получила свой первый диплом

В США 105-летняя женщина стала выпускницей Стэнфорда, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вирджиния Хислоп в 1940 году начала работу над свой диссертацией в Стэнфордском университете, но не смогла ее закончить из-за Второй мировой войны. Ее мужа призвали на фронт, поэтому паре пришлось покинуть кампус и отправиться на новое место жительства.

"Мне всегда нравилось учиться", - вспоминает она.

После войны Хислоп начала работать в сфере образования в местном школьном совете, а в 105 лет решила вновь вернуться в Стэнфорд, чтобы все-таки защитить свою диссертацию и получить степень магистра. Выступление Вирджинии понравилось комиссии, и она получила заветный диплом.

"Приятно, что меня удостоили такой степени", - прокомментировала пенсионерка.

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