Определены самые подходящие для жизни планеты

Ученые Рочестерского университета определили самые подходящие планеты-кандидаты, пригодные для существования жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Planetary Science Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы исследовать роль "потоковой нестабильности" в формировании лунообразных спутников. Потоковая нестабильность - это процесс, при котором частицы в диске пыли и газа концентрируются, быстро образуя планетезимали и естественные спутники.

Оказалось, что потоковая нестабильность может создавать самогравитирующиеся луны в богатых паром дисках, образовавшихся после столкновений крупных планет. Однако эти спутники недостаточно велики, чтобы избежать сопротивления диска и не быть разрушенными. Как только диск охлаждается и количество газа снижается, луна может продолжить расти, но остается небольшой по массе, что ограничивает ее размер.

Спутники размером с Луну образуются в сценарии, если столкновение произошло с относительно небольшим телом. В случае с Землей это означало бы, что объект, с которым она столкнулась, не может быть намного больше Марса. В противном случае в результате удара образовался бы диск, полностью состоящий из испарившегося материала, а из такого диска могла бы образоваться лишь сравнительно маленький спутник.

Предполагается, что скалистая планета с большим естественным спутником может иметь хорошие условия для жизни, поскольку Луна на Земле играет ключевую роль в регулировании длительности дня, цикла приливов-отливов и климата. Результаты исследования указывают на необходимость изучения планет, незначительно больших по размеру, чем Земля, которые могли бы поддерживать подобные условия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!