Вероятность возникновения на Солнце вспышек высочайшего класса достигла 80%

Формирование второго активного центра на Солнце за последние сутки повысило до 80% вероятность возникновения мощнейших вспышек на нашей звезде, говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вероятности солнечных вспышек высшего балла за последние сутки значительно выросли и по некоторым оценках находятся сейчас на уровне близком к 80%, что близко к теоретическому максимуму. Причиной являются новые события на Солнце, а именно формирование рядом с крупной областью 3712 второго активного центра с номером 3713", - говорится в сообщении.

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5. Позднее астрономы зарегистрировали еще серию мощных вспышек на Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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