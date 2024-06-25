Китайцы первыми в истории привезли грунт с обратной стороны Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставил на Землю образы грунта с обратной стороны Луны, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аппарат был запущен 3 мая. 2 июня он успешно приземлился на Луне и начал сбор образцов, после чего 4 числа вылетел обратно. Посадка на Земле произошла 25 июня в автономном районе Внутренняя Монголия. Ранее еще никому не удавалось осуществить подобное.

Возраст собранных образцов может составлять четыре миллиарда лет.

В 2026 году в планах китайцев запуск зонда "Чанъэ-7", а в 2028-м - "Чанъэ-8".

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