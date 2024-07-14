Создан имитирующий черную дыру квантовый торнадо

Ученые впервые создали гигантский квантовый вихрь, имитирующий черную дыру, в сверхтекучем гелии. Об этом сообщается в статье Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследования были проведены Ноттингемским университетом совместно с Королевским колледжем Лондона и Университетом Ньюкасла. Группа создала гигантский закрученный вихрь внутри сверхтекучего гелия, охлажденного до минимально возможных температур. Для этого была использована криогенная система, содержащая несколько литров сверхтекучего гелия при температуре ниже 271 градуса Цельсия.

Известно, что в сверхтекучем гелии могут возникать крошечные объекты, называемые квантовыми вихрями. В экспериментальной установке ученым удалось удержать десятки тысяч таких вихрей в компактном объекте, напоминающем небольшой торнадо. Было показано, что квантовые торнадо имитируют гравитационные условия вблизи вращающихся черных дыр.

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