Открыт новый вид гигантских древних дельфинов

Палеонтологи Цюрихского университета объявили об открытии нового вида древних пресноводных дельфинов в перуанском регионе Амазонки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Размер водного млекопитающего, названного Pebanista yacuruna, составлял от трех до 3,5 метра. Окаменелые останки были датированы 16 миллионами лет назад. Этот вид дельфинов, отличающийся гигантскими размерами, принадлежал к группе Platanistoidea, живших в Мировом океане, начиная от 24 миллионов лет назад. Часть млекопитающих переселилась в богатые пресноводные экосистемы прото-Амазонии и адаптировалась к новым условиям.

В то время большая часть амазонской равнины была покрыта обширной системой озер и болот, называемой Пебас. Этот ландшафт включал водные, околоводные и наземные экосистемы и простирался на территории нынешней Колумбии, Эквадора, Боливии, Перу и Бразилии. Около десяти миллионов лет назад Пебас начала уступать современной Амазонии, что привело к исчезновению местообитаний древних пресноводных дельфинов.

Pebanista yacuruna имел развитые лицевые гребни - специализированные костные структуры, связанные с эхолокацией, что позволяло им ориентироваться в мутной пресноводной воде. Удлиненная морда со множеством зубов позволяла дельфину охотиться на рыбу подобно современным видам речных дельфинов.

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