Астрономы нашли древнейшие «опоры» галактики Млечный Путь

Немецкие специалисты из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге открыли два гигантских и никогда прежде не наблюдавшихся звездных потока вблизи центра нашей галактики Млечный Путь. Каждая из этих структур содержит до 10 млн звезд, чей возраст составляет 13 млрд лет, что немногим меньше времени существования самой Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые назвали обнаруженные "реки" звезд Шивой и Шакти в честь пары индуистских божеств, чей союз по легенде принес гармонию в мироздание.

Как показал анализ, звезды Шакти вращаются дальше от галактического центра и по более круговой орбите, чем у Шивы, но обе структуры содержат светила, которые чрезвычайно бедны металлами. Это означает, что им не хватает более тяжелых элементов, образовавшихся в результате звездного синтеза на более поздних этапах истории Вселенной.

Астрономы считают, что Шива и Шакти, вероятно, содержат некоторые из самых старых звезд Млечного Пути, что делает открытые структуры одними из первых строительных блоков, на которых развивалась наша галактика.

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