В США собрались «усилить» океан ради спасения планеты

В США собрались усилить способность океана поглощать выбросы углекислого газа. Калифорнийский стартап Ebb Carbon создал систему, которая позволит улавливать большие объемы эмиссии без вреда для морских обитателей, пишет Freethink, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Многие компании уже используют установки, которые улавливают углерод из воздуха и хранят его в резервуарах под землей. Затем из этих выбросов производят, например, бетон или другие полезные вещи. Ebb Сarbon предлагает улавливать CO2 прямо из морской воды, чтобы спасти планету от глобального потепления.

В компании пояснили, что океан сам по себе способен поглощать до 30 процентов антропогенных выбросов углерода. Однако объемы, которые водоем способен уловить безопасно для экосистемы, ограничены. Если углекислого газа будет слишком много, кислотность воды увеличится - она станет опасна для морских организмов.

В Ebb Carbon создали систему поглощения углекислого газа из воды - таким образом океан сможет поглощать больше выбросов без вреда для флоры и фауны. Создатели технологии предполагают, что таким образом за счет водоемов получится ежегодно улавливать на 500 тонн CO2 больше. Разработку предлагают применять в исследующих океан лабораториях и на опреснительных установках.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!