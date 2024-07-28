Ученые выяснили, что каждая пятая бактерия может разлагать пластик

Нидерландские микробиологи из Лейденского университета обнаружили, что почти 20% изученных штаммов бактерий могут разлагать пластик при выполнении некоторых условий. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, микроорганизмы можно переориентировать на потребление пластика, лишив их более удобных источников энергии.

"В этом смысле бактерии похожи на людей. Как и мы, они не делают ничего автоматически, им нужна мотивация. Например, многие люди не любят бегать, но наверняка побегут очень быстро, если за ними погонится тигр", - объяснила ведущий автор исследования, кандидат наук Джо-Энн Версхур.

Как показал анализ, важную роль в способности питаться полимерами для микробов играет ген под названием "липаза А".

Версхур отметила, что ее открытие расширяет пул бактерий, которые люди могут использовать для борьбы с пластиковым загрязнением. Это поможет быстрее развивать инициативы по переработке полимерных отходов.

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