Найден редкий 2000-летний алтарь богини Ларрахе

В испанском средневековом монастыре нашли алтарь, посвященный баскскому божеству Ларрахе (Larrahe). Как передает Day.Az, об этом сообщает Arkeonews.

Древний монастырь расположен на горе Арриаунди высотой 945 метров. Регион долго находился под властью римлян и располагался на важном пути в Памплону. В XI веке здесь был построен монастырь в честь святого Стефана. Его местоположение было неизвестно. Ученые десять лет изучали регион. В 2022 году они нашли здесь баскский алтарь I века нашей эры с посвящением, оставленным женщиной по имени Валерия Вителла. Его можно перевести как "Валерия Вителла вольно и достойно выполняет свой обет, данный Ларрахе".

Артефакт - один из четырех алтарей, посвященных Ларрахе. Он расположен намного севернее, чем предыдущие, что расширяет географию поклонения божеству. Открытие показывает, как самобытная культура басков сохранялась даже в римскую эпоху, сочетая элементы как римских, так и баскских верований.

Баски населяли территории современных Франции и Испании. Этот народ отличался от всех остальных народов Европы верованиями и языком.

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