Разработано антитело против особо опасного вируса

Биофармацевтическая компания Mapp Biopharmaceutical из Сан-Диего совместно с несколькими академическими центрами США разработала экспериментальное моноклональное антитело для борьбы с особо опасным вирусом Нипах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Вирус Нипах - высокопатогенный зоонозный парамиксовирус, вызывающий регулярные вспышки среди людей и животных в Южной и Юго-Восточной Азии. Хотя Нипах менее заразен, чем вирус кори, также являющийся парамиксовирусом, смертность от него достигает 90 процентов. Больные страдают от нарушения дыхания и отека мозга. В настоящее время не существует лицензированных вакцин или методов лечения людей, инфицированных вирусом.

Моноклональное антитело hu1F5 нацелено на вирусный белок F RSV, находящийся в префузионной конформации. F RSV опосредует слияние между мембраной вириона и клеточной мембраной хозяина и также стимулирует образование цитоплазматических мостиков. В вирионе перед слиянием с мембраной клетки-хозяина наибольшая популяция молекул F образует структуру, подобную леденцу на палочке, которая и называется префузионной конформацией.

Для проверки эффективности нового антитела ученые провели испытания на животных моделях. Хомяков, инфицированных вирусом, лечили антителом hu1F5, что привело к стопроцентной выживаемости. Также hu1F5 было успешно протестировано на африканских зеленых мартышках, обеспечив их выживание даже при введении антитела спустя пять дней после заражения.

Результаты показали, что hu1F5 превосходит ранее разработанное антитело m102.4, которое защитило от вируса только одно из шести животных. Для улучшения терапевтических свойств в антитело hu1F5 были внесены мутации, продлевающие его период распада, что также показало превосходные результаты в испытаниях на животных. В дальнейшем будут проведены испытания на людях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!