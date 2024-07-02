Обнаружена экзопланета типа теплый субнептун

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету типа теплый субнептун.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об открытии, сделанном с помощью спутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

К настоящему времени TESS идентифицировал более 7200 экзопланет-кандидатов (TOI), из которых 475 были подтверждены. С момента своего запуска в апреле 2018 года спутник исследовал около 200 тысяч самых ярких звезд вблизи Солнца для поиска транзитных сигналов. Такой сигнал характеризуется падением яркости звезды из-за прохождения на ее фоне объекта-кандидата.

Транзитный сигнал был выявлен на кривой блеска HD 21520, или TOI-4320 - солнцеподобной звезды класса G, находящейся на расстоянии около 257 световых лет от Земли. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими наблюдениями.

HD 21520 b имеет радиус 2,7 радиуса Земли, а ее масса оценивается в 7,9 массы Земли (с верхним пределом в 17,7 массы Земли). Планета вращается вокруг родительской звезды каждые 25,13 дня на расстоянии 0,17 астрономической единицы от нее. Равновесная температура HD 21520 b, которая не учитывает влияние атмосферы и тепла недр, оценивается в 637 кельвинов.

HD 21520 b имеет объемную плотность около 2,21 грамма на кубический сантиметр, что позволяет предположить наличие значительной атмосферы. Предполагается, что во внутренней структуре планеты содержится значительная массовая и объемная доля воды, а также значительная доля газа. Для уточнения массы HD 21520 b и подтверждения гипотез о ее составе необходимы дополнительные измерения лучевой скорости.

Авторы отмечают, что HD 21520 b является многообещающим кандидатом для изучения атмосферы во время прохождения планеты на фоне диска звезды из-за значительной газовой оболочки и подходящей яркости родительской звезды. Звезда HD 21520 примерно на несколько процентов больше и массивнее Солнца. Ее эффективная температура составляет 5871 кельвинов, а металличность на уровне 0,049. Возраст звезды оценивается примерно в 5,3 миллиарда лет.

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