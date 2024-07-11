Женщину спасли из тонущей машины за секунды до трагического финала

Женщину, оказавшуюся запертой в автомобиле, спасли незадлолго до трагического финала.

Как передает Day.Az, пассажир автомобиля, который более чем на пятьдесят процентов оказался под водой, была спасена неравнодушными очевидцами.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с соответствующими видеокадрами:

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