https://news.day.az/unusual/1674111.html Женщину спасли из тонущей машины за секунды до трагического финала - ВИДЕО
Женщину спасли из тонущей машины за секунды до трагического финала - ВИДЕО
Женщину, оказавшуюся запертой в автомобиле, спасли незадлолго до трагического финала.
Как передает Day.Az, пассажир автомобиля, который более чем на пятьдесят процентов оказался под водой, была спасена неравнодушными очевидцами.
Предлагаем нашим читателям ознакомиться с соответствующими видеокадрами:
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