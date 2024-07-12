Названы главные симптомы заражения опасными паразитами
Лямблиоз может вызвать серьезные осложнения вплоть до умственной отсталости. Об этом рассказало издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании, передает Day.Az.
Заразиться паразитами можно повсеместно, но в зоне повышенного риска находятся жители экологически неблагоприятных регионов, говорится в материале. Заразиться можно через воду (например, во время купания в озере), при контакте с другим человеком (например, через грязные руки или во время незащищенного секса), а также множеством других путей.
Одним из главных симптомов заражения этими опасными паразитами эксперты назвали отрыжку с запахом яиц. Кроме того, у человека могут появиться диарея, боль в животе, метеоризм. Также могут возникнуть усталость и потеря веса.
Если не лечить лямблиоз антибиотиками, развивается обезвоживание, недоедание, задержки физического и умственного развития, а после - появление аутоиммунных заболеваний, например артрит, предупредили эксперты.
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