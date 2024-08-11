Найден способ получения наночастиц серебра из хлопковых отходов

Ученые Службы сельскохозяйственных исследований министерства сельского хозяйства США научились синтезировать наночастицы серебра из отходов обработки хлопка. Это вещество мощно использовать для создания бактерицидных составов. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Omega, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наночастицы серебра очень востребованы в нанотехнологической индустрии из-за их антибактериальных, противогрибковых, противовирусных, электрических и оптических свойств. По оценкам, глобальное производство этих наночастиц составляет 500 тонн в год, и они широко применяются в производстве потребительских товаров, таких как текстиль, покрытия, краски, пигменты, электроника, оптика и упаковка.

"Наш метод не только позволяет отходам хлопкоочистительной машины действовать как химический агент для производства наночастиц серебра, что делает его экономически эффективным и экологически чистым, но также позволяет внедрять наночастицы в матрицу отходов хлопкоочистительной машины. Встраивая их в отходы хлопкоочистительной машины, эти материалы приобретают противомикробные свойства", - отметил один из авторов исследования Сунгхён Нам.

Ученые использовали простую термическую обработку отходов хлопкоочистительной машины в воде, содержащей ионы серебра, в результате которой были получены наночастицы серебра без необходимости использования дополнительных химических веществ.

По словам исследователей, их открытие важно, поскольку дает возможность производить ценное сырье из побочного продукта и без применения дорогих и токсичных составов.

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