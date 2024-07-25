Оценен ущерб от климатических изменений

Ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить 38 триллионов долларов в год. К такому выводу пришли ученые Потсдамского института исследований климатического влияния. Результаты исследования опубликовал журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом мировая экономика рискует сократиться на 19 процентов. Убытки в шесть раз превышают затраты на снижение темпов роста глобального потепления. При этом основную угрозу несет не медленный рост температуры на Земле, а природные катаклизмы - лесные пожары и ураганы.

Изменения климата грозят экономическими проблемами не только правительствам стран и крупным компаниям, но и отдельным людям, указали специалисты. С наиболее серьезными проблемами столкнутся страны Африки и Южной Азии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!