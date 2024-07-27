Ученые нашли блуждающий осколок Луны в околоземном пространстве

Китайские ученые из Университета Цинхуа предположили, что открытый в 2016 году астероид Камоалева может быть обломком Луны, выброшенным в космос при столкновении спутника с метеоритом. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астероид Камоалева представляет собой небольшой объект размером, по разным оценкам, от 20 до 100 метров. Он считается квазипутником нашей планеты. В отличие от настоящих спутников, он движется вокруг Земли по нестабильной траектории то приближаясь, то отдаляясь.

Выводы астрономы о происхождении Камоалева основаны на изучении 22-километрового кратера Джордано Бруно на обратной стороне Луны.

"Мы изучили процессы миграции лунных фрагментов, вызванных ударом, в коорбитальное пространство Земли, и представили доказательства возможного происхождения Камоалева в результате образования кратера Джордано Бруно несколько миллионов лет назад", - пишут исследователи.

Ученые рассмотрели физические и орбитальные свойства астероида Камоалева, а также проанализировали различные модели лунных столкновений.

Согласно результатам исследования, состав пород вокруг стенок и края кратера Джордано Бруно аналогичен составу Камоалевы. Как показало моделирование, при столкновении с Луной астероида диаметром около 1,66 километра в космос могло быть выброшено до 400 фрагментов размером с Камоалеву.

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