Обнаружена крупнейшая черная дыра в Млечном Пути

Астрономы обнаружили крупнейшую черную дыру звездной массы в Млечном Пути, масса которой в 33 раза больше Солнца. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysicals, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Черная дыра, названная Gaia BH3, была идентифицирована на основе данных, собранных миссией Gaia Европейского космического агентства. Она находится на расстоянии две тысячи световых лет от Земли в созвездии Орла.

Компактный объект был обнаружен благодаря колебаниям звезды-компаньона, которая немного меньше Солнца с массой около 75 процентов солнечной массы. BH3 представляет собой спящую черную дыру и не поглощает вещество соседней звезды, поэтому не испускает рентгеновских лучей.

Звездные черные дыры создаются в результате коллапса массивных звезд в конце их жизни и намного меньше, чем сверхмассивные черные дыры, происхождение которых до сих пор точно не известно. До сих пор астрономы обнаруживали крупные черные дыры звездной массы только в далеких галактиках с помощью гравитационных волн.

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