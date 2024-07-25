Найден способ получить новый химический элемент

Ученые Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли Министерства энергетики США нашли способ получения нового, 120-го химического элемента периодической таблицы Менделеева. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследовательская группа во главе с Группой тяжелых элементов Лаборатории Беркли с помощью титанового луча получила 116-й сверхтяжелый элемент, названный ливерморием. Всего удалось создать два тома ливермория за 22 дня работы на 88-дюймовом циклотроне. Этот прорыв является ключевым этапом на пути к созданию элемента с атомным номером 120.

По мнению ученых, для создания 120-го элемента исследователям потребуется примерно в десять раз больше времени, чем для ливермория, однако успех с элементом 116 показывает, что этот путь реален. Элемент 120 станет самым тяжелым из созданных атомов и займет восьмую строку периодической таблицы, приблизившись к "острову стабильности" - теоретической группе сверхтяжелых элементов с уникальными свойствами.

До сих пор сверхтяжелые элементы распадались почти мгновенно, но правильная комбинация протонов и нейтронов может создать более стабильное ядро, что даст возможность исследователям детальнее изучить эти элементы.

Исследователи намерены использовать пучок атомов титана-50 и калифорний-249 в качестве мишени для создания 120-го элемента и предполагают начать работу в 2025 году.

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