Южный океан оказался мощным поглотителем углекислого газа

Британские ученые из Университета Восточной Англии и Плимутской морской лаборатории доказали, что омывающий Антарктиду Южный океан служит мощным поглотителем углекислого газа (CO 2 ) из атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Используя прямые измерения обмена CO 2 между воздухом и морем, специалисты обнаружили, что океан вокруг Антарктиды удаляет на 25% больше CO 2 , чем предполагали предыдущие расчеты.

Данные удалось собрать в ходе научной экспедиции продолжительностью около 175 дней, которая проходила в 2019 и 2020 годах. Затем исследование приостановилось на длительный срок из-за пандемии COVID-19.

Результаты показали, что Южный океан вытягивает из воздуха большое количество углерода в летние месяцы. По словам авторов, предыдущие оценки поглощения углекислого газа были занижены из-за температурных колебаний в верхнем слое воды и других изменений.

Исследователи отметили, что для более точного анализа поглощающей способности Южного океана необходимо собрать данные в зимний период. Однако это сложно осуществить из-за трудностей с доступом к полярному региону.

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