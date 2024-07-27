Тираннозавры могли быть почти вдвое крупнее, чем считали ученые

Палеонтологи из Канадского музея природы в Оттаве выяснили, что один из самых больших и грозных динозавров в истории - тираннозавр рекс - мог быть на 70% крупнее предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology and Evolution (EcoEvo), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сегодня самым большим тираннозавром из известных науке считается особь по кличке Скотти, чей вес при жизни достигал 8870 килограммов.

Согласно новому исследованию, в доисторические времена по Земле бродили тираннозавры массой до 15 тонн.

Выводы ученых основаны на изучении ископаемых останков плотоядных ящеров и моделировании на основе предполагаемой численности популяции и средней продолжительности жизни этого вида динозавров.

Используя эти данные, команда создала кривую роста тираннозавра на протяжении его жизни, получив предполагаемые габариты доисторических хищников.

Ученые подчеркнули, что до тех пор, пока не будут найдены останки тираннозавра, сопоставимые по размеру с результатами моделирования, их открытие будет носить умозрительный характер.

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