Ученые превратили алюминиевые банки и морскую воду в экологичное топливо

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали метод производства водородного топлива из пустых алюминиевых банок, морской воды и кофеина. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда построила небольшой водородный реактор. В него загружаются алюминиевые гранулы из переработанных емкостей от напитков. Вторсырье предварительно обрабатывается сплавом галлия и индия, который мешает образованию защитной оксидной пленки при контакте металла с соленой водой.

Поскольку реакция шла медленно из-за присутствовавших в жидкости ионов, исследователи добавили в раствор немного кофеина, поскольку его активный элемент имидазол значительно ускоряет процесс. С его помощью алюминий за пять минут отдает столько же водорода, сколько произвел бы за два часа без катализатора. Как показали эксперименты, одна подготовленная гранула алюминия выделяет 400 миллилитров водорода, а 1 грамм гранул - 1,3 литра горючего газа.

По словам инженеров, их установка может решить проблему хранения и транспортировки водородного горючего, поскольку этот газ сложен и небезопасен в перевозке из-за своих мощных окислительных свойств и высокой летучести. Вместо этого специалисты предлагают использовать стабильный алюминий, производя водород на месте по мере необходимости.

По их словам, запас из 20 килограммов гранул мог бы снабжать энергией небольшой подводный аппарат в течение 30 дней, закачивая окружающую морскую воду в установку.

В дальнейшем исследователи намерены найти способ извлекать воду из воздуха, чтобы их реактор можно было использовать для наземной техники без необходимости возить запас жидкости.

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