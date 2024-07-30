На Землю обрушилась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря, которая с высокой вероятностью достигнет сильного уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус у себя в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня, до сильного уровня G3, и в среду, до среднего уровня G2 и даже продлевают их вероятность на четверг - так же до среднего уровня G2", - сообщил синоптик.

В настоящее время на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Ее начало было зафиксировано 30 июля в 08:09 по бакинскому времени.

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