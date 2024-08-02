Гонконг запретил кормить голубей

Власти Гонконга запретили жителям кормить диких голубей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Нарушителей правил оштрафуют или посадят в тюрьму, сообщили в Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга.

"Максимальное наказание за незаконное кормление будет увеличено до штрафа в размере 100 тысяч (гонконгских) долларов и тюремного заключения сроком на один год", - заявили в ведомстве.

Сейчас в азиатском мегаполисе уже действует запрет на кормление диких животных - обезьян, кабанов и воробьев.

Диких голубей раньше в законодательстве относили к домашним животным. Жителям Гонконга дали время, чтобы ознакомиться с новыми требованиями. Так, с 1 по 31 августа нарушителей сначала устно предупредят, а принудительные меры будут принимать только в случае неповиновения. С 1 сентября к ответственности будут привлекать по новым правилам.

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