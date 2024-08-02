«Головоломка 2» опередила «Мстителей» по кассовым сборам

Продолжение мультфильма "Головоломка" от студии Pixar вошло в десятку самых кассовых фильмов в истории, опередив "Мстителей", сообщает Day.Az со ссылкой на рейтинг IMDb.

"Головоломка 2" на данный момент заработала в мировом прокате уже 1 миллиард 153 миллиона долларов, у "Мстителей", потерявших место в топ-10, 1 миллиард 152 миллиона.

При этом анимационный фильм все еще демонстрируется в кинотеатрах. На первом месте рейтинга самых кассовых картин в истории находится "Аватар" с 2,9 миллиардами долларов.

В конце июля мультфильм стал официально самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя по мировым сборам "Холодное сердце 2".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!