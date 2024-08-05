Второму пациенту успешно установлен мозговой имплант

Илон Маск заявил, что второй человек получил мозговой имплант Neuralink.

"Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Он работает очень хорошо", - сказал владелец X в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

Как сообщает Day.Az, стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Он считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

28 января Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. В середине мая Маск сообщил, что его нейротехнологическая компания начала принимать заявки на участие в качестве второго пациента в клиническом испытании по вживлению мозгового импланта.

Имплант "работает очень хорошо", отметил Маск.

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