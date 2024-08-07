Шляпа Индианы Джонса и отель из Fallout: Аукционные лоты августа

Шляпа Индианы Джонса, ретроавтомобиль 1960 года за $18 млн, одна из первых кириллических книг и отель с секретным бункером из Fallout 76.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия", август - самый мертвый сезон в аукционной индустрии, сверхдорогую живопись или драгоценности в этом месяце вовсе стараются не продавать, а значит, на передний план выходят предметы необычные и выделяющиеся чем-то помимо цены. Впрочем, эффектные цифры есть и здесь.

Шляпа Индианы Джонса

Аукционный дом Propstore Auction устроит в этом месяце торги раритетами со съемочных площадок голливудских фильмов. Самый высокий эстимейт ($250-500 тыс.) и одинаковая стартовая цена $125 тыс. у четырех лотов: это модель космического корабля из "Чужого" Ридли Скотта, модель бэтмолета из "Бэтмена" Тима Бертона, шлем имперского штурмовика из "Звездных войн" и та самая фетровая шляпа, которую Харрисон Форд носил на съемках "Индианы Джонса и Храма судьбы".

Что из этого считать более важным и ценным, зависит от субъективных предпочтений. Фильмы-то сплошь культовые, а реквизит запоминающийся. Но, на наш взгляд, головной убор из приключенческой саги Стивена Спилберга всё-таки стоит особняком. В конце концов, бэтмолет или космический корабль из "Чужого" могли выглядеть и совершенно иначе, сути это бы не поменяло. Но без шляпы образ главного героя "Индианы Джонса" просто немыслим.

Шляпу изготовила лондонская компания Herbert Johnson, которая работала и над реквизитом для предыдущей части франшизы - "В поисках утраченного ковчега". Однако для "Храма судьбы" художник по костюмам Энтони Пауэлл вместе с Гербертом Джонсоном решили немного изменить облик предмета, сделав его верхнюю часть более заостренной. В итоге именно этот экземпляр Харрисон Форд носил на протяжении всех съемок сиквела.

Ретроавтомобиль Ferrari

Пожалуй, самый дорогой лот месяца будет продан на автомобильных торгах Sotheby's - Monterey 2024. Это ретроспорткар 1960 года Ferrari 250 GT SWB California Spider, оцененный в фантастические $16-18 млн. Такая цена объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, данная модель под номером 1795 GT - самая первая из 56 произведенных экземпляров 250 GT SWB California Spider. И именно ее Ferrari представляла на Женевском автосалоне того же года. Во-вторых, именно 1960-е были золотым периодом Ferrari, так что для состоятельных коллекционеров иметь такую "лошадку" означает прикоснуться к самому славному эпизоду истории легендарного бренда.

И в-третьих, это полностью аутентичный экземпляр - с родным заводским цветом корпуса, оригинальными двигателем V12, кузовом и деталями, такими как закрытые фары и съемная крыша. Первоначально у болида был красный салон, но перед передачей первому владельцу - британскому автогонщику Джону Гордону Беннету - внутренняя окраска была заменена на черную, что в данном случае не считается поздним вмешательством, поскольку было сделано самим производителем.

В общем, это безусловный исторический раритет в исключительной сохранности. За всё время у него было только пять владельцев, причем за последние 60 лет - только трое, и до настоящего времени он никогда не выставлялся на открытый аукцион.

Церковно-славянская книга XVI века

Топ-лот юбилейных торгов "Литфонда", приуроченных к 460-летию русского книгопечатания, - редчайший львовский палеотип "Апостол" 1574 года. Это богослужебный сборник на церковно-славянском языке, содержащий части Нового Завета и отдельные стихи из Псалтири. Московское издание 1564 года считается первой датированной книгой, напечатанной на территории России. Десять лет спустя знаменитый печатник Иван Федоров выпустил вариант "Апостола" во Львове, и, хотя за основу был взят московский образец, состав текстов немного отличался.

Считалось, что до нашего времени дошло 128 экземпляров и фрагментов. Но раритета, представленного на будущем аукционе, среди них нет. Таким образом, перед нами - неучтенный в библиографии экземпляр, что, конечно, серьезно повышает его привлекательность для коллекционеров и музеев.

И еще одна интересная деталь лота: на одном из разворотов книги стоит рукописная надпись начала XVII века: "Лета 7110 октября в 26-й день на память святого Димитрия великомученика". Есть и другие поздние вмешательства, в частности, кожаный переплет XIX века. Но всё это - часть истории артефакта.

Стартовая цена составляет 6 млн рублей, и, судя по прошлым аукционным продажам "Апостола" 1574 года, она может существенно вырасти в ходе торгов.

Исторический отель с бункером

И самый экстравагантный лот нашей подборки, который, правда, с большой вероятностью будет снят с продажи. Речь идет об отеле The Greenbrier в Западной Вирджинии - элитном комплексе, известном, прежде всего, двумя фактами. Первый: под ним был выстроен секретный бункер. Второй: интерьеры гостиницы были воссозданы в популярной постапокалиптической игре Fallout 76.

Здание считается историческим памятником. Еще с конца XVIII века туда приезжали для лечения на расположенных неподалеку серных источниках. Ну а в 1950-х, в разгар холодной войны, гостиница была оснащена убежищем, в котором высокопоставленные гости (преимущественно из конгресса) могли бы переждать ядерный удар. Изначально бункер был секретным, но сейчас он открыт для посещения.

Всё это великолепие принадлежит губернатору штата Джиму Джастису. Но он не смог погасить крупный кредит и теперь вынужден выставить The Greenbrier на торги. Сам чиновник считает это частью политической борьбы против него и уверяет, что сможет решить проблемы до наступления дня аукциона: 27 августа. Но если нет, и найдутся желающие купить отель, то достопримечательность перейдет к новому владельцу, которому придется выплатить всю сумму в тот же день. Стартовая цена не сообщается. Интрига!

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