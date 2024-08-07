Найдена группу «космических монстров» в центре Млечного Пути

Международная группа астрономов из Германии, США и других стран открыла кластер экзотических пульсаров, расположенный в центре галактики Млечный Путь в 18 тыс. световых лет от Земли.

Как сообщает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звезды - сверхплотные ядра массивных звезд, оставшиеся после их коллапса.

Согласно выводам команды, среди открытых объектов оказалось три так называемых "паучьих пульсаров", способных уничтожать другие звезды своими плазменными сетями, а также "пульсар-вампир", поглощающий звезду-компаньона. Ученые охарактеризовали эти небесные тела как "звезды-монстры" из-за их разрушительной природы.

Домом для группы странных пульсаров оказалось шаровое скопление Terzan 5 - одна из самых "густонаселенных" областей нашей галактики, известная большой плотностью находящихся в ней звезд.

Открытие "гигантского скопления" грозных нейтронных звезд может помочь астрономам лучше понять пульсары и то, какое влияние на них может оказать эволюция в шаровом скоплении, добавили астрономы.

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