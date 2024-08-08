Предсказаны серьезные изменения климата

Из-за повышения температуры на Земле возникнут серьезные климатические изменения. Об этом сообщатся в исследовании, опубликованном в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам международной группы ученых, вызванные деятельностью человека изменения климата могут дестабилизировать крупные компоненты экосистемы Земли. К ним относятся, например, тропические леса Амазонки и ледники Арктики и Антарктики. Специалисты отметили, что если сохранятся текущие климатические тенденции, то риск возникновения "переломного момента" приблизится к 45 процентам.

Авторы отметили, что риск подобного развития событий будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1 градуса после преодоления порога в 1,5 градуса. Соавтор исследования Анника Эрнест Хегнер предсказала, при текущих климатических тенденциях температура на Земле вырастет на 2,6 градуса уже к концу столетия.

Соватор научной работы Тесса Меллер заявила, что для эффективного ограничения рисков человечеству необходимо достичь и поддерживать нулевые выбросы парниковых газов. Однако современные модели, которые в настоящее время используются для изучения систем Земли, пока не способны в полной мере предсказать будущее.

"Только быстрое обращение вспять потепления после превышения может эффективно ограничить риски возникновения переломного момента", - заявил доктор Карл Шлейсснер. По его словам, снижение выбросов парниковых газов имеет жизненно важное значение для всей планеты.

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