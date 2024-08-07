В Китае нашли следы самого маленького динозавра

Следы, возможно, самого маленького динозавра в мире нашли в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Цепочку из пяти окаменелых отпечатков лап размером примерно от 1 до 3 см обнаружили после сильного дождя на территории Государственного геологического парка динозавров "Люцзяся" работники местного музея. Об этом сообщает сайт администрации округа Юнцзин, где расположен геопарк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подобные следы ранее находили в бассейне реки Сычуань, а также в провинции Шаньдун (Восточный Китай) и в Республике Корея", - напомнил доцент Китайского университета наук о земле (Пекин) Син Лида. По его мнению, последняя находка предполагает более широкое распространение этих ящеров в течение одного и того же периода, что важно для изучения геологического возраста и разнообразия динозавров в этих регионах. Ученый считает, что изучение следов "открывает новый взгляд на миниатюризацию динозавров, что является ключевым шагом на пути эволюции птиц".

С конца 1990-х годов в округе Юнцзин было обнаружено более 2 тыс. следов динозавров, наряду с окаменевшими отпечатками лап водоплавающих птиц. Наиболее ранние отпечатки были оставлены в мягкой прибрежной глине динозаврами не менее чем девяти видов, обитавших в этих местах около 100 млн лет назад. Среди них были и наиболее крупные отпечатки лап длиной около 1,5 м. Как полагают ученые, сам динозавр, оставивший такие следы, был более 20 м в длину и весил около 50 тонн.

Здесь же были раскопаны и останки "самого толстого" динозавра в Китае, получившего у китайских палеонтологов название "Желтого речного дракона Люцзяся".

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