Ученые нашли сокровища в обломках легендарного испанского галеона «Сан-Хосе»

Ученые из Колумбийского института антропологии и истории (ICANH) объявили о находке новых артефактов на месте крушения испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего в 1708 году в Карибском море. Подводное обследование обломков показало наличие золотых изделий и других предметов, сообщается на официальном сайте ICANH, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Результаты этого исследования выявили беспрецедентный набор археологических свидетельств, которые значительно расширили наши знания", - говорится в заявлении команды, отвечавшей за исследование.

Помимо золотых предметов, подводный дрон также обнаружил кувшины, стеклянные бутылки, фарфоровые изделия, керамику, чугунные пушки и якорь парусника.

"Сан-Хосе" был флагманом флота Испании. Судно пошло ко дну в результате сражения с британским флотом недалеко от современной колумбийской Картахены в битве при Бару 8 июня 1708 года. Из 600 членов экипажа спаслась лишь горстка матросов.

Согласно историческим документам, галеон затонул с грузом сокровищ, которые вез из Нового Света ко двору короля Испании Филиппа V. Среди ценностей могли быть сундуки с изумрудами и около 200 тонн золотых монет. Стоимость этих богатств может составлять миллиарды долларов США по современному курсу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!