Зигзагообразный дизайн помогает охлаждать перегретые здания

Архитектурный зигзагообразный дизайн может ограничить количество тепла, поглощаемого зданиями и отдаваемого обратно в космос.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, согласно исследованию Колумбийского университета в Нью-Йорке, использование зигзагообразного дизайна на стенах зданий может помочь охладить перегретые здания. В настоящее время на здания приходится около 40 процентов мирового потребления энергии, что является причиной более трети мировых выбросов углекислого газа. Значительная часть этой энергии поступает от использования кондиционеров. Ученые ожидают, что эта цифра удвоится к 2050 году, если ее не контролировать.

Поскольку планета продолжает нагреваться, потребность в охлаждении зданий продолжает расти. В ответ на эту растущую проблему ученые изучают решения пассивного охлаждения, не зависящие от потребления энергии.

Группа ученых под руководством Цилуна Чэна предложила конструкцию зигзагообразной стены, которая может снизить температуру поверхности здания на 3°C по сравнению с плоскими стенами, не потребляя при этом никакой энергии. В этой конфигурации используется пассивная стратегия охлаждения, которая отражает солнечный свет и испускает длинноволновое инфракрасное излучение через атмосферу Земли в космическое пространство.

За последнее десятилетие радиационное охлаждение привлекло внимание как энергоэффективный способ снижения потребности в охлаждении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!